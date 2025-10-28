قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
فن وثقافة

مي عز الدين مطلوبة على جوجل بسبب عادل إمام وشرب القهوة

مي عز الدين
مي عز الدين
أحمد إبراهيم

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين، بعد اطلاق عدد من التصريحات القوية لها ، والتى كانت محل جدال كبير بين عشاقها ومحبيها.

وكشفت مي ، خلال ظهورها في بودكاست بوب كورنر مع الفنانة هبة عبد الغني : “أنا لما أحب أفكر في حاجة لازم أشرب قهوة، كل نوعية بنات والقهوة بترمز عندهم لحاجة، يعني في بنات بتحب لمة القهوة عشان يتكلموا في أخبار البشر... بس أنا مبحبش كده خالص”.

مي عز الدين تعلق على شرب القهوة 

وأوضحت مي عز الدين : «القهوة تتشرب لما تحبي تفكري في حاجة بتركيز واستمتاع».

كما كشفت مي عز الدين عن علاقتها بالفنان عادل إمام، مؤكدةً أن الأمر تخطى المتعارف عليه ليصبح علاقة أسرية، كاشفةً عن شعورها عندما تكون في منزله بالقول: "بحس بالقيمة والامتنان بسبب علاقتي بعائلة الزعيم عادل إمام".

وأضافت مي عز الدين : "العلاقة لم تقتصر على تكريم عادل إمام لي فنياً، بل تجاوزت ذلك الى دعوة شخصية الى بيته، حيث تعرفت على عائلته بالكامل، وطلب اسمي وكذا حد عشان يكرمنا، وتاني خدني أنا ووالدتي البيت عنده وعرّفني بعائلته كلها... بحس بقيمة كبيرة إن الأستاذ عادل إمام دخّلني بيته وقالي مبسوط بيكي أوي".

كما تحدثت مي عز الدين عن علاقتها بالفنان محمد إمام قائلة : "محمد دمه خفيف، وهو حبيبي، وشخصيته طبيعية أوي وتعامله حلو".

وكشفت مي، خلال اللقاء عن جوانب من حياتها الفنية والشخصية، حيث أكدت أنها لا تتردّد أبداً في المشاركة كضيفة شرف في أعمال زملائها، طالما يسمح لها مزاجها بذلك.. إذ قالت: "كل اللي طلبوا مني المشاركة كانوا أشخاص بحبهم جداً، مثل تامر حسني ومحمد إمام، ومقدرش أرفض طالما نفسيتي  ومزاجي بيسمح بالعمل".

مي عز الدين تتحدث عن السوشيال ميديا

وتحدثت مي عز الدين أيضا عن السوشيال ميديا قائلة : "السوشيال ميديا جميلة، ولكن لها أوقاتها، فلا يمكن أن نعيش حياتنا من خلالها ونكرّس كل وقتنا لها". 

مي عز الدين أعمال مي عز الدين أفلام مي عز الدين الفنانة مي عز الدين عادل إمام

