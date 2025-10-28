خيري بشارة عن آسر ياسين: علاقتنا خارج دوائر المصالح

كشف المخرج خيري بشارة عن حبه الكبير للفنان آسر ياسين قرب العلاقة بينهما، مؤكدًا أنه من أكثر النجوم الذين يسألون عنه بشكل دائم، كما أنه لا يغيب عن فكره.

وكتب خيري بشارة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "العلاقة مع آسر ياسين بنيت خارج دوائر المصالح الضيقة؛ وصنع الأفلام أو المسلسلات، وهي علاقة ترسخت عبر مشاعر نادرة يمتزج فيها النبل الإنساني بالمحبة الصافية".

أضاف: "آسر ياسين هو الأكثر سؤالًا عني، وصوته الحنون أحتاجه بقوة لأنه دائما ما يبعث الطمأنينة إلى قلبي.. ممتن لك آسر لأني لا أغيب عن فكرك، كما أنني ممتن لنفسي لأن آسر لا يغيب عن فكري".

طرحت الشركة المنتجة لفيلم إن غاب القط، التريلر التشويقي الثاني للعمل، الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي قريبا، من بطولة النجمين آسر ياسين وأسماء جلال، وظهر من خلال الإعلان أن آسر ياسين يعمل طبيبا بيطريا، ويتبرأ من أفعال شقيقه.

