الأرض باظت.. أول تعليق من الإعلامية سالي عبد السلام بعد غرق منزلها.. خاص

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن تطورات أزمة غرق منزلها الذى أعلنت عنه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عبر خاصية الاستوري.

وقالت سالي عبد السلام فى تصريح خاص لصدى البلد : الحمدلله ربنا ستر الأرض باظت وقدر الله وماشاء فعل.

سالي عبد السلام تكشف تفاصيل غرق منزلها

وتعرض منزل الإعلامية سالي عبد السلام للغرق بسبب انفجار ماسورة مياه وتسبب ذلك فى تعرضها لصعق كهربائي نتيجة محاولتها لفصل الكهرباء عن المنزل.

وقالت سالي عبد السلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : بيتي غرق بسبب انفجار ماسورة مياه ومسكت المشترك حاولت أقفل الكهرباء فاتكهربت.. ولما صوّت قفلوا سكينة الكهرباء فورا.. اوعوا يبقا فيه مياه وتقربوا من الكهرباء وخدوا بالكم من الغاز كمان وربنا يسترها.

سالي عبد السلام ترد على انتقادات صلاتها بالمكياج

من ناحية أخرى ردت الإعلامية سالي عبد السلام على الانتقادات التى وجهت لها، بسبب نشرها فيديو وهي تقوم بالصلاه مع وضعها مكياج وطلاء اظافر.

وقالت سالي عبد السلام: الناس اللي بتقول بتصلي بالميكاب وبالمانيكير، أنا متوضية قبل وضعهم، وعندي شغل بره،أكيد مش هضيع المغرب بسبب ده، لو العشاء هصليها في البيت وأشيل المناكير والرموش ”.

وتابعت سالي عبد السلام: ده ربنا غفور رحيم، ليه الناس غاوية جلد الذات، كل واحد عايز يقول أنه أحسن من اللي قدامه ويتهمه، لما حد يكون بيعمل حاجة كويسة تلاقي واحدة بتقول لها لا غطي رقبتك الأول، يا جماعة مش كده خلينا نشد بعض على الطاعة”.

وإضافت المذيعة سالي عبد السلام: أه بنصلي بالميكاب، مشوفتش فتوى ثانية ، محدش قالي كده، أنا متوضية قبل ما أحطه وحافظت على وضوئي علشان ألحق المغرب وأخش أصور الشغل”.