إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم يحيى الفخراني على المسرح القومي

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
أحمد إبراهيم

يمنح مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، في دورته الثالثة، النجم الكبير يحيى الفخراني تكريمًا خاصًا تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته المتميزة في تقديم محتوى راقٍ ومؤثر للأطفال.

يقام التكريم مساء الجمعة المقبل الموافق 31 أكتوبر، على خشبة المسرح القومي، وذلك عقب عرض مسرحية “الملك لير” التي يواصل الفنان الكبير تقديمها بنجاح كبير.

ويعد هذا التكريم لفتة مميزة من المهرجان، إذ ستتوجه د. غادة جبارة الرئيس الشرفي للمهرجان ورئيس اكاديمية الفنون، ود.داليا همام رئيس ومؤسس المهرجان إلى المسرح القومي بحضور د . أيمن الشيوى عضو اللجنة العليا للمهرجان ومدير المسرح القومي لتسليم درع التكريم للفنان القدير، في تقدير خاص لدوره الكبير في دعم الفن الراقي والثقافة العربية.

مسيرة يحيى الفخراني الفنية 

وقدّم النجم الكبير يحيى الفخراني خلال مسيرته عددًا من الأعمال الموجهة للأطفال، التي رسّخت مكانته كأحد الفنانين القلائل الذين جمعوا بين العمق الفني والبساطة التربوية، ومن أبرز هذه الأعمال: شخصية المأمور وودي في النسخة المدبلجة من فيلمي “حكاية لعبة” و”حكاية لعبة 2” لشركة والت ديزني، ودور الراعي في مسلسل الكرتون “قصص الحيوان في القرآن” (2011)، ودور البحّار في مسلسل الكرتون “قصص الإنسان في القرآن، ودور القاضي صفي الدين في مسلسل الكرتون “قصص النساء في القرآن، وشارك بدور القاضي في مسلسل الكرتون “عجائب القصص في القرآن، وقصص الآيات في القرآن. 

وأكدت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس للمهرجان أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لمسيرة فنية حافلة بالعطاء والاحترام، وتأكيدًا على تقدير مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي لكل من ساهم في ترسيخ القيم الإنسانية والتربوية في وجدان الأجيال الجديدة عبر الفن والإبداع. 

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يحتفي هذا العام  بمقدمى الدوبلاج للأعمال الموجهة للطفل من القامات الفنية المبدعة .

ويُقام المهرجان  تحت رعاية جمعية الفن والثقافة “بتاح”، وبالدعم الأدبي من وزارة الثقافة المصرية، ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية.

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي مهرجان القاهرة الدولي يحيى الفخراني داليا همام مسرحية “الملك لير”

