خرج من المستشفى.. كريم مغاوري يكشف تطورات حالته الصحية

نشر الفنان كريم سامي مغاوري تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه خروجه من المستشفى بعد تحسن واستقرار حالته الصحية.

وقال كريم سامي مغاوري: الحمد لله والشكر لله.. خرجت من المستشفى امبارح وهتابع العلاج من البيت، الحالة مستقرة بفضل الله.. اشكر كل اللي سأل عليا ودعالي وغمرني بحبه بجد دعواتكم أغلى شيء حصلي.. ربنا يباركلكم ويحفظكم ويخليكم ليا يارب.

كريم يعلن دخوله العناية المركز للمرة الثانية

وقد أعلن الفنان كريم سامي مغاوري، عن تعرضه لوعكة صحية جديدة ودخوله العناية المركزة للمرة الثانية.

وكتب مغاوري عبر حسابه الرسمي: “الحمد لله والشكر لله دخلت العناية المركزة للمرة التانية.. أحب أطمنكم عدينا امبارح المرحلة الحرجة وجاري المتابعة مع جميع الدكاترة، والله الشافي المعافي".

وتابع: "كل الحبايب اللي هيتصلوا بيا تليفونيًا أنا مش بقدر أرد على التليفون… واتس آب برد عليه على طول… جزاكم الله خيرًا، دعواتكم”.

كريم سامي مغاوري يدخل المستشفى

يذكر أن كريم سامي مغاوري خضع لعملية جراحية قبل أيام، من دخوله المستشفى هذه المرة.

وقال كريم مغاوري في تصريحات خاصة صدى البلد: “الحمد لله عملت العملية.. العملية كانت صعبة جدا واستغرقت 6 ساعات ، عملية في المعدة.. عملت ٤ عمليات في ٦ ساعات، عملية فتق في الحجاب الحاجز، عملية تسليك معدة ، عملية قص معدة ، عملية تحويل مسار".

وأضاف كريم مغاوري: “أنا الحمد لله في المنزل حالياً في فتره راحة بعد العملية ولكن لسه تعبان وإن شاء الله خير”.

شارك الفنان كريم مغاوري، صورة له مع الفنان سامي مغاوري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتب كريم مغاوري لوالده: “بحبك جدا أنت سندي”.