1916 جنيهًا كل شهر.. احسب عائد 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري
شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
وزير الري: الوزارة نفذت مشروعات كبرى لتعزيز التعامل مع تغير المناخ
مشهد مروع على طريق السويس.. كيف نجا صاحب أغنية “أنا بشحت بالجيتار” من الموت؟

باسنتي ناجي

طمأن الفنان على رؤوف جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير مروع خلال الأيام الماضية،و إصابته بعدة جروح وكدمات قوية فى العمود الفقرى وشرخ بسيط فى منتصف القفص الصدرى.

علي رؤوف يطمئن جمهوره:

وكتب علي رؤوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"احبائي ومتابعيني تحية طيبة وبعد .
احب اطمنكم عليا وعلي صحتي اني بخير الي حد ما ,  عندي بس شوية جروح وشرخ بسيط في منتصف القفص الصدري وكدمات شديدة في العمود الفقري".

وأضاف:"وبما اني صاحب الشأن بنفي اي خبر عن اني في حالة حرجة انا محتاج بس راحة من اسبوعين الي 3 اسابيع , ومفيش داعي اني اتكلم عن الحادث او تفاصيله , اينعم كتير عنده فكرة ان دي اول عربية اجيبها في حياتي وكانت حلم من احلام عمري بس مدام جت في الحديد ف في ستين مليون دهية ".

وأضاف:" ومش محتاج اقول ان دي تحويشة سنين بس نقول ايه بقي غير اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار , الخلاصة اني بخير الي حد ما ومش زعلان علي حاجة ومسيري اقوم بالسلامة وابدء من الصفر تاني ".

وأستطرد:" كل اللي انا طالبه علي قدر حبكم ليا اتمنولي الخير , لان اي نجاح انا بعمله هو حصاد 15 سنة مرمطة وتعب بلا راحة وتكاسل , واظن اي كرير في الدنيا محتاج تعب وكفاح , واحب ان احيط علم سيادتكم اني مش بتباها بممتلكاتي و خير دليل علي ذالك محدش يعرف اني كان معايا عربية اصلا ويوم ما انتشر الخبر كله شافها متدشملة في الحادث , لاني ديما براعي احتياج الغير للاشياء الثمينه ف مبحبش اخلي اي حد يستفذ بحاجة معايا هو نفسه فيها ودا من اصول تربيتي".


وأختتم:"واخيرا شكر خاص لرجال الامن في محافظة السويس علي انقاذي انا واللي كانو معايا , شكرا لكل راجل محترم عنده نخوة ساعد في انقاذ حياتنا من الحادث شكر خاص لأطباء المجمع الطبي في السويس علي مجهوداتم العظيمة…
شكر كبير جدا لكل اصحابي وحبايبي اللي كلموني وسألو عني وكانو معايا لحظة بلحظة لحد ما رجعت البيت 
وعلي راسي كل اللي تلهف عليا وسأل عني وعن صحتي".

منشور علي رؤوف:

وكان قد تعرض الفنان على رؤوف، صاحب أغنية «أنا بشحت بالجيتار»، لحادث مفاجئ، حيث انقلبت سيارته على الطريق.

أدى الحادث إلي إصابة الفنان ونقله على الفور إلى أحد مستشفيات السويس لتلقي الإسعافات، وتشير الأنباء إلي أن حالة على رؤوف مستقرة حاليًا، وأنه يخضع للفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته.

تعرضت سيارة الفنان على رؤوف لتلفيات كبيرة وتهشمت بشكل واضح، ما يعكس بشاعة الحادث وقوة تأثيره، دون أن يؤثر ذلك على استقرار حالة الفنان الصحية حاليًا.

أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار الخبر عن تمنياتهم للفنان على رؤوف بالسلامة والعودة السريعة للنشاط الفني، مؤكدين دعمهم الكامل له خلال فترة تعافيه.

تجدر الإشارة إلى أن على رؤوف اشتهر بأغنية «أنا بشحت بالجيتار»، التي لاقت رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وجعلته من الوجوه الفنية الشابة المميزة في الساحة الغنائية المصرية.

