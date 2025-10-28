سكوت إيستوود يختتم زيارته إلى مصر بجولة جوية فوق الأهرامات

شارك النجم العالمي سكوت إيستوود، متابعيه، صورة مبهرة لأحد المواقع الأثرية خلال زيارته إلى مصر، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر سكوت في الصورة وهو يحلق فوق أهرامات الجيزة فى مشهد خلاب يوثق جمال المعالم التاريخية المصرية من السماء.

وأعرب الفنان عن سعادته الكبيرة بتجربته فى مصر، التى وصفها بأنها "رحلة استثنائية تجمع بين التاريخ والعراقة والجمال الطبيعى".

وكتب إيستوود علي الصورة: "انتهت رحلتنا فى مصر الأهرامات، النيل، وادى الملوك، من أوائل من حظوا بفرصة الطيران فوق الأهرامات، شكرًا لمضيفنا الرائع"، كما نشر صورة أخرى جمعته بالفنان محمد كريم ورجل الأعمال نجيب ساويرس".