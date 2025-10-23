عبد الله مشرف: عادل إمام ومحمود عبد العزيز بيحبوا الناس كلها

أكد الفنان القدير عبد الله مشرف أن الفنان الكبير عادل إمام من الشخصيات التي تحب الجميع، موضحًا أنه استمتع كثيرًا بالعمل معه، واصفًا تجربته إلى جانبه بأنها من أجمل محطات مشواره الفني.

وقال "مشرف" خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز: “عادل إمام بيحب كل الناس، ومافيش حد اسمه مش بيحبه، وأنا اتبسط جدًا بالشغل معاه، لأنه فنان كبير وبيقدر كل اللي حواليه”.

مشاركته في فيلم الكيف

وأضاف أنه استمتع أيضًا بمشاركته في فيلم "الكيف"، مشيرًا إلى أن الراحل محمود عبد العزيز كان يتمتع بحب كبير لكل الناس، قائلاً: “اتبسط جدًا في فيلم الكيف، ومحمود عبد العزيز كان بيحب الناس كلها، ويرحب بالجميع، وكلنا كنا بنحبه وبنقدّره”.

وتحدث الفنان الكبير عن علاقته بالفن، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يعتزل، قائلاً:

“مافيش حاجة اسمها اعتزال للفنان، لأن الفنان دايمًا شغال، وليه إنه يشتغل ويحب شغله، وأنا بحب كل حاجة في الفن، والفن على طول في خيالي وفي حبي وفي فني”.

وأوضح "مشرف" أنه لا يفرّق بين الأدوار التي يقدمها، سواء كانت شريرة أو طيبة، مؤكدًا: “ما اشتغلتش حاجة اسمها ما بحبهاش، أنا بحب كل الأدوار اللي قدمتها، وكل دور كنت بعيش فيه وبحبه، سواء شر أو طيبة”.

الأعمال الفنية القديمة

وأضاف أنه يحب متابعة الأعمال القديمة، قائلاً: “دايمًا بحب أتفرج على حاجات زمان، ولما تيجي بسعد بيها، وبحب أتفرج على كل الأفلام القديمة عادي، كلها ليها طعمها الجميل”.

واختتم الفنان عبد الله مشرف حديثه قائلًا: “لما بقابل الفنانين بالصدفة، بنسلم على بعض ونرحب ببعض بكل محبة، والحمد لله صحتي كويسة وبشكر ربنا على نعمة الصحة”.