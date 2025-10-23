قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان
سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة وأمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يبحثان جهود مصر للتوافق
توك شو

عبد الله مشرف: اتبسطت في "الكيف".. ومحمود عبد العزيز كان بيحب الناس كلها

عبد الله مشرف
عبد الله مشرف
محمد البدوي

عبّر الفنان القدير عبد الله مشرف عن سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلم "الكيف"، مؤكدًا أنه استمتع كثيرًا بتجربته في هذا العمل الذي يُعد من أبرز أفلام السينما المصرية.

العمل مع محمود عبد العزيز

وقال "مشرف" خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي ياسمين عز: “اتبسطت جدًا وأنا بشتغل في فيلم الكيف، وكان من الأعمال اللي بحبها جدًا، ومحمود عبد العزيز الله يرحمه كان بيحب الناس كلها، ويرحب بالجميع، وكلنا كنا بنحبه وبنقدّره”.

الأدوار الشريرة والطيبة

وأضاف الفنان الكبير أنه لا يفرّق بين أدواره، سواء كانت شريرة أو طيبة، موضحًا: “ما اشتغلتش حاجة اسمها ما بحبهاش، أنا بحب كل الأدوار اللي قدمتها، وكل دور كنت بعيش فيه وبحبه، سواء كان شر أو طيبة”.

وأكد الفنان عبد الله مشرف أن حبه للفن يجعله يستمتع بكل عمل يشارك فيه، مشيرًا إلى أن كل شخصية أداها كانت تجربة جديدة تمنحه متعة مختلفة وتضيف له الكثير كممثل.

عبد الله مشرف السينما الكيف ياسمين عز محمود عبد العزيز

