عبد الله مشرف: اتبسطت في "الكيف".. ومحمود عبد العزيز كان بيحب الناس كلها

عبّر الفنان القدير عبد الله مشرف عن سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلم "الكيف"، مؤكدًا أنه استمتع كثيرًا بتجربته في هذا العمل الذي يُعد من أبرز أفلام السينما المصرية.

العمل مع محمود عبد العزيز

وقال "مشرف" خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي ياسمين عز: “اتبسطت جدًا وأنا بشتغل في فيلم الكيف، وكان من الأعمال اللي بحبها جدًا، ومحمود عبد العزيز الله يرحمه كان بيحب الناس كلها، ويرحب بالجميع، وكلنا كنا بنحبه وبنقدّره”.

الأدوار الشريرة والطيبة

وأضاف الفنان الكبير أنه لا يفرّق بين أدواره، سواء كانت شريرة أو طيبة، موضحًا: “ما اشتغلتش حاجة اسمها ما بحبهاش، أنا بحب كل الأدوار اللي قدمتها، وكل دور كنت بعيش فيه وبحبه، سواء كان شر أو طيبة”.

وأكد الفنان عبد الله مشرف أن حبه للفن يجعله يستمتع بكل عمل يشارك فيه، مشيرًا إلى أن كل شخصية أداها كانت تجربة جديدة تمنحه متعة مختلفة وتضيف له الكثير كممثل.