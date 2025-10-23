قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
فن وثقافة

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم الفنانة هالة صدقي

هالة صدقي
هالة صدقي
سعيد فراج

أعلن مهرجان VS-FILM   للأفلام القصيرة جدا، عن تكريم الفنانة الكبيرة هالة صدقي في حفل إفتتاح دورته الثانية يوم 2 نوفمبر المقبل تقديرا لمشوارها الفني المثمر والحافل بالأعمال الدرامية المميزة في السينما والتليفزيون .

تكريم هالة صدقي 

أعمال هالة صدقي 

وصل  عدد الأعمال التي قدمتها هالة صدقي  إلي مايزيد عن الـ175 عملا سينمائيا وتليفزيونيا ومسرحيا في مقدمتها أفلام  الهروب  ويادنيا ياغرامي وفخ الجواسيس وهي فوضي ورد فعل وماتيجي نرقص وإسكندرية نيويورك ونحب عيشة الحرية وإحنا أصحاب المطار وتفاحة وشروع في قتل وجريمة في الأعماق والستات  وغزو الأرانب وغيرها. 

هالة صدقي

أعربت هالة صدقي عن تقديرها لإدارة المهرجان وأبدت سعادتها بالتكريم في محافظة السويس الباسلة وبين جمهورها من السوايسية .

موضحة أن المهرجان حقق منذ إنطلاقة  خطوات مهمة في تأسيس صناعة حقيقية للأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز مدتها الـ5 والـ10 دقائق .

مشيرة إلي أن هذه النوعية من الأفلام إنتشرت عالميا خلال السنوات الأخيرة بعد إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي وتحقيق الكثير منها جوائز من مهرجانات عالمية .

رئيس مهرجان VS-FILM 

من جانبه ذكر الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن تكريم الفنانة هالة صدقي هو تكريم لواحدة من أهم الفنانات اللاتي حققن نجاحات عديدة  في كل الألوان الدرامية من كوميديا وتراجيديا وأضافت لكل شخصية جسدتها ملامح خاصة بها . 

وأشار إلي أن المهرجان يحرص في برنامج تكريماته إختيار فنانين أثروا الشاشة بالأعمال  والأدوار الناجحة .

المدير التنفذي لمهرجان VS-FILM 

بدوره أوضح الأستاذ  زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن المهرجان سيحتفي بهالة صدقي  عقب تكريمها بحفل الإفتتاح وينظم  ماستر كلاس تتحدث فيه عن مشوارها الفني وترصد خلاله لأبرز المحطات فيه وأهم المخرجين الذين ساهموا في تشكيل شخصيتها الفنية .

وأضاف : أن تكريم هالة صدقي هو تكريم لجيل من المبدعات في مجال التمثيل بدأ مشواره  خلال فترة الثمانينات وقدمن روائع سينمائية وتليفزيونية خالدة

