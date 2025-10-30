بسمة وهبة: الدولة تعمل باحترافية عالية استعدادًا للحدث العالمي المنتظر

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بجهود مؤسسات الدولة المختلفة استعدادًا لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن ما يجري من استعدادات يعكس صورة دولة قوية ومنظمة تعرف قيمة العمل الجماعي.

تأمين الفعاليات

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ أداء وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تأمين الفعاليات ليس جديدًا على مصر.

ولفت إلى أن ما حدث في قمة شرم الشيخ كان نموذجًا مشرفًا لإدارة الأمن في أصعب الظروف، خاصة مع استقبال عدد كبير من الرؤساء والزعماء في وقت واحد، وهو ما أظهر قدرة الدولة المصرية على التعامل بكفاءة عالية مع المواقف المفاجئة.

العمود الفقري للدولة

وتابعت أن مشهد التأمين من وإلى المطار في ذلك الوقت كان دلالة واضحة على أن الشرطة والجيش هما العمود الفقري للدولة المصرية، مؤكدة أن تلك المؤسسات الوطنية تواصل اليوم أداءها باحترافية عالية لضمان خروج احتفالية المتحف الكبير في أبهى صورة.

ووجهت وهبة الشكر إلى وزارة الصحة لما قدمته من استعدادات متميزة، من بينها تجهيز أكثر من خمسين سيارة إسعاف وعيادات متنقلة حول موقع المتحف تحسبًا لأي طارئ صحي قد يحدث أثناء الاحتفالية.

وقالت: «ما أراه من استعدادات وزارة الصحة يبعث على الفخر، فهم جاهزون لمواجهة أي حالة طارئة، وهذا يعكس وعيًا ومسؤولية مهنية عالية»، مؤكدة، أن كل هذه الجهود تؤكد أن مصر أصبحت تعمل بمنهج الاحتراف الكامل في إدارة الأحداث الكبرى.

