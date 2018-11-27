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أخبار العالم

الصين تؤكد أهمية التمسك بالقواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:44 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" أهمية تمسك جميع الأطراف بالقواعد الدولية، لاسيما أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، للحفاظ على التنمية الصحية للتعددية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني، اليوم، مع وفد من المندوبين الدائمين لدول أعضاء بالأمم المتحدة في العاصمة بكين.

وقال وانج، إن المجتمع الدولي بحاجة للأمم المتحدة لكي تلعب دورا أقوى، وإنه يتعين على مجلس الأمن، الذي يضطلع بمسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، الحماية المشتركة للتعددية والقواعد الدولية.

وأضاف وانج: "تتمسك الصين بقوة بأهداف ومباديء ميثاق الأمم المتحدة، وتحدد مواقفها وفق الأسس الموضوعية لكل حالة، كما تلتزم الصين بتعزيز التعاون بين أعضاء مجلس الأمن."

من جانبهم، قال المندوبون إنهم يثمنون جهود الصين في حماية التعددية ودعمها للأمم المتحدة، وإسهاماتها البارزة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفي تعزيز التنمية العالمية ، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الصين لحماية السلام والأمن الدوليين.
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