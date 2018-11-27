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فن

ياسمين صبري تتصدر جوجل بعد إغلاق كل حساباتها على مواقع التواصل

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:20 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
تصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤشر البحث جوجل في مصر، بعد إغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون إبداء أي أسباب، الأمر الذي جعل موقفها مثيرا للتساؤلات.

وكان آخر نشاط لـ "ياسمين صبري" عبر حسابها بموقع إنستجرام في 4 نوفمبر حيث نشرت صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها التي خضعت لها خلال حوارها مع مجلة Bazaar العربية، حيث كانت إطلالتها مختلفة ومميزة، وسط الصحراء.

وكانت أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبرى مسلسل "الحصان الأسود" فى شهر رمضان قبل الماضى، والتي أدته أمام الفنان أحمد السقا وشيرى عادل ومحمد فراج وأحمد بدير وصبرى فواز، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد خالد موسى.
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