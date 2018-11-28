رفع 150 سيارة متهالكة بشارع الثلاثيني في العمرانية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأعمال التي ينفذها حى العمرانية بشارع الثلاثيني، حيث تم رفع 150 سيارة متهالكة من الشارع وتوسعته وإزالة التعديات والإشغالات بالجزيرة الوسطى ورفع كفاءة الإنارة والأرصفة به وذلك للتسهيل على المواطنين المترددين بالشارع والقضاء على أي ازدحامات خاصة في الفترة المسائية بالشارع.





وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، طالب المحافظ أصحاب المحلات التجارية بالشارع بالتعاون مع المحافظة فى وضع صناديق قمامة أمام المحلات للتسهيل على هيئة النظافة والتجميل في رفع المخلفات والحفاظ على المظهر العام بالشارع .





كما وجه المحافظ برفع أي مخلفات أو قمامة بشارعي ترعة الزمر ومستشفى الصدر ودعمه بصناديق قمامة إضافية.



