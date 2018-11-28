ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الصحة تتوعد المدخنين فى الأماكن العامة بالحبس وغرامات مالية ضخمة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:29 م
صدى البلد
حسام الحارتي
قالت الدكتورة سحر لبيب ، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، أن هناك مخالفات كبيرة تصل إلى الحبس، وغرامة 20 ألف جنيه لحظر التدخين داخل الأماكن العامة .

وأضافت في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، إن القانون الغرامات على المدخنين يتواجد به بعض الثغرات، موضحا انه يتم إعادة النظر بها في الوقت الحالي لتطبيقة بصورة صارمة .

واوضحت انه يتم وضع خطة مع الوزارات المعنية ، لمكافحة التدخين داخل الأماكن العامة .
loading...

ترشيحاتنا

نجم الأهلي يفتح النار: كارتيرون ضعيف وكوليبالى مكسح

استقبال حار من السعودية للأنبا مرقس أسقف شبرا.. صور

طه إسماعيل ليس الأول.. نجوم بكوا بعد هزائم الأهلي

نجم الأهلي يطالب الخطيب بتفسير الفواتير الانتخابية وحل لجنة الكرة

مدرب بتروجيت: أتمنى يعود الأهلى قويا بعد مواجهتنا

وسط فضيحة عالمية كبرى.. طبيب يكتشف علاجا للإيدز بطفرات جينية مرعبة

خاص.. السعودية توقف حكم الإعدام ضد المهندس المصري وتعيد محاكمته

تعرف على موعد انفراجة أزمة الفول.. فيديو

نجم الترجي يكشف حقيقة الانتقال إلى الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

بالأسماء..10 نجوم مهددون بالطرد من الأهلى بينهم 3 زملكاوية

مدرب الإسماعيلي على رادار الأهلى

يونس المصري: هذه هي أسباب تراكم المديونيات على مصر للطيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

فيديو

خلاف: صربيا تمتلك دورا مهما في التأثير على مجريات الأحداث عالميًا.. فيديو
الحكومة تكشف الهدف من إنشاء ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر.. فيديو
برومو فيلم Wonder Park يحقق 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب
الصحة العالمية تختار مصر ضمن 15 دولة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التبغ
رسالة مؤثرة من ابنة الراحل عامر منيب إلى روحه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟