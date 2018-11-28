الصحة تتوعد المدخنين فى الأماكن العامة بالحبس وغرامات مالية ضخمة

قالت الدكتورة سحر لبيب ، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، أن هناك مخالفات كبيرة تصل إلى الحبس، وغرامة 20 ألف جنيه لحظر التدخين داخل الأماكن العامة .



وأضافت في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، إن القانون الغرامات على المدخنين يتواجد به بعض الثغرات، موضحا انه يتم إعادة النظر بها في الوقت الحالي لتطبيقة بصورة صارمة .



واوضحت انه يتم وضع خطة مع الوزارات المعنية ، لمكافحة التدخين داخل الأماكن العامة .

