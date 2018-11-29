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تعليم

التعليم : إنشاء جماعات لبيت العائلة المصرية بجميع المدارس

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:39 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن انطلاق مبادرة من الادارة العامة للتربية الاجتماعية ، لإنشاء جماعات أصدقاء بيت العائلة المصرية بجميع المدارس ، ضمن خطة العام الدراسي 2018/2019 .

وأوضحت الوزارة في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، أن فلسفة هذه الجماعات تعتمد على المشاركة الفعالة والايجابية للطلاب من خلال إعداد قادة منهم ليشكلوا مجموعات تعمل على رفع الوعي بأهمية الحفاظ على النسيج الوطني بما يتناسب مع خصائص المرحلة العمرية بين أقرانهم ، إذ ثبت أن الاستجابة لأقران السن المتوافقين في الثقافة والافكار أكبر كثيرًا من الاستجابة لأجيال سابقة لهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد تضمنت خطة الادارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم ، تنفيذ العديد من البرامج والانشطة التي تهدف إلى توعية و حماية الطلاب وتدريب الاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس على كيفية الحفاظ على النسيج الوطني بين الطلاب والتي من شأنها أن تهدد العملية التربوية والتعليمية.

وتتمثل أهداف جماعة أصدقاء بيت العائلة المصرية في : توظيف مبادئ وتعاليم الأديان السماوية الصحيح في سلوكيات أطفالنا ، وإعداد كوادر من لاب المدارس بهد تمكينهم من الاشراف على الانشطة التي تحافظ على النسيج الوطني ، وبرامج المواطنة ، والمشاركة المجتمعية الفعالة ، والتعايش المشترك ، وتحصين الطلاب بالالتزام بالقيم الأخلاقية الايجابية في عصر الثورة التكنولوجية ، وتنمية قيم الانتماء الوطني والبعد عن التعصب والتطرف والعنف ، وتكريس قيم التقارب الديني والتسامح الثقافي ، وتنمية مهارات الاتصال والحوار ، وبناء الفكر القيمي للمتعلمين ومساعدتهم على التمييز بين الحق والباطل ، وبين السلوكيات الايجابية والسلبية.

وستتكون جماعة أصدقاء بيت العائلة المصرية من 30 طالبا تقريبا بكل مرحلة من المراحل الثلاث ، على أن يكون نصفهم مسلمين ومثلهم مسيحيين على قدر الامكان ، وذلك تحت اشراف الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتمكينهم من تحقيق هدف بيت العائلة.

وتمارس الجماعة برامجها من خلال الانشطة التربوية الحرة مثل المعارض والحفلات والدينية المشتركة ، وبرامج خدمة البيئة ، وبرامج ثقافية لدعم النسيج الوطني ، واحترام الاختلاف والرأي والرأي الآخر ، وزيارات ميدانية للمساجد والكنائس والمتاحف التي تتحدث عن حضارة مصر ، وتقديم برامج لدعم القيم المشتركة في الإذاعة المدرسية والصحافة المدرسية وفي طابور الصباح .

ويتكون مجلس إدارة جماعة اصدقاء بيت العائلة المصرية من عدد من الاعضاء الذين يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري نم خلال عملية ديمقراطية من حيث الترشيح وإبداء الأصوات وفرزها وإعلان النتائج .

ويشكل مجلس إدارة الجماعة من : رئيس الجماعة ، ونائب رئيس الجماعة ، وامين سر الجماعة ، وعدد من الأعضاء وهم مقررو اللجان الدائمة في الجماعة ، وتمارس الجماعة عملها مثل أي جماعة مشكلة ضمن جماعات النشاط داخل المدرسة .

ويراعى في الانتخاب اذا كان الرئيس مسلما أن يكون النائب مسيحيا أو العكس.
التعليم : إنشاء جماعات لبيت العائلة المصرية بجميع المدارس
التعليم : إنشاء جماعات لبيت العائلة المصرية بجميع المدارس
التعليم : إنشاء جماعات لبيت العائلة المصرية بجميع المدارس
التعليم : إنشاء جماعات لبيت العائلة المصرية بجميع المدارس
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