إعلامي يشيد بأداء تشيلسي بعد فوزه على بنفيكا برباعية

فاز تشيلسي برباعية مقابل هدف أمام بنفيكا البرتغالي، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين.

وقال الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"تشيلسي يتأهل لدور الثمانية من كأس العالم للأندية ويحقق الفوز على بنفيكا 4/1 في مباراة شهدت توقف بسبب العاصفة يقترب من ساعتين".

وكانت قد توقفت مباراة تشيلسي وبنفيكا والتي تجمع بينهما حاليًا في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية بسبب سوء الأحوال الجوية.

كشف إنزو ماريسكا، المدير الفني

لتشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

واعتمد ماريسكا على ثلاثي هجومي مكون من بيدرو نيتو وكول بالمر وليام ديلاب، بينما يقود الهجوم في الجانب البرتغالي كل من أنخيل دي ماريا وإيفانجيلوس بافليديس.

تشكيل تشيلسي الرسمي

روبيرت سانشيز – مارك كوكوريلا – بينوا بادياشيلي – ليفي كولويل – ريس جيمس – إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو – روميو لافيا – كول بالمر – وليام ديلاب – بيدرو نيتو

تشكيل بنفيكا الرسمي

تروبين – أنطونيو سيلفا – داهل – نيكولاس أوتاميندي – فريدريك أورسينيس – كوكو – بارييرو – جواو لويس – أنخيل دي ماريا – إيفانجيلوس بافليديس – شيلديرب

ويخوض الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يلتقي الفائز مع المتأهل من المواجهة البرازيلية المرتقبة بين بالميراس وبوتافوجو.