قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز إخراج صدقة بنية الزواج؟.. الإفتاء تجيب
أمير هشام: اجتماع الخطيب مع ريبيرو يحسم موقف أسامة فيصل.. ومحمد شريف في الصورة
في عيد ميلادها الـ 54.. 10 صور تكشف جمال نوال الزغبي
هذه ليست كرة قدم.. تصريحات غاضبة من مدرب تشيلسي لسوء تنظيم كأس العالم للأندية|تفاصيل
إعلامي: كريستو يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل النهائي عن الأهلي
ليلة العمر على ضفاف الحضارة.. زفاف ابنة مفيدة شيحة بحضور نجمات الفن والإعلام |صور
صدمة لجماهير الزمالك بشأن اعتزال شيكابالا
بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام
الزمالك يدرس التعاقد مع مدافع أيمن أجنبي.. وجيفرسون إنكادا يظهر في الصورة
ناقد رياضي يعلق على توقف مباراة تشيلسي وبنفيكا لسوء الطقس: «أمر مُبهر»
قوانين الإيجار تحت المجهر.. برلماني: لا مفاجآت في الامتداد التعاقدي أو قيمة الإيجار |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يشيد بأداء تشيلسي بعد فوزه على بنفيكا برباعية

تشيلسي
تشيلسي
علا محمد

فاز تشيلسي برباعية مقابل هدف أمام بنفيكا البرتغالي، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين.

وقال الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"تشيلسي يتأهل لدور الثمانية من كأس العالم للأندية ويحقق الفوز على بنفيكا 4/1 في مباراة شهدت توقف بسبب العاصفة يقترب من ساعتين".

وكانت قد توقفت مباراة تشيلسي وبنفيكا والتي تجمع بينهما حاليًا في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية بسبب سوء الأحوال الجوية.

كشف إنزو ماريسكا، المدير الفني 
لتشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

واعتمد ماريسكا على ثلاثي هجومي مكون من بيدرو نيتو وكول بالمر وليام ديلاب، بينما يقود الهجوم في الجانب البرتغالي كل من أنخيل دي ماريا وإيفانجيلوس بافليديس.

تشكيل تشيلسي الرسمي
روبيرت سانشيز – مارك كوكوريلا – بينوا بادياشيلي – ليفي كولويل – ريس جيمس – إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو – روميو لافيا – كول بالمر – وليام ديلاب – بيدرو نيتو

تشكيل بنفيكا الرسمي
تروبين – أنطونيو سيلفا – داهل – نيكولاس أوتاميندي – فريدريك أورسينيس – كوكو – بارييرو – جواو لويس – أنخيل دي ماريا – إيفانجيلوس بافليديس – شيلديرب

ويخوض الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يلتقي الفائز مع المتأهل من المواجهة البرازيلية المرتقبة بين بالميراس وبوتافوجو.

تشيلسي برباعية بنفيكا البرتغالي العاصفة بطولة كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرصاد - ارشيفية

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

كامل الوزير

قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث الإقليمي المأساوي

اعترافات صادمة لسائق التريلا وقرار عاجل من الوزير.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة الـ18 في لحظة جنون؟

اعترافات خطيرة لسائق التريلا بحادث المنوفية.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة في لحظة جنون؟

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

صورة أرشيفية

بالأسماء .. 12 مصابا في انقلاب ميكروباص علي طريق الأكسدة بالمنوفية

كامل الوزير

في تصريحات خاصة لأحمد موسى .. قرارات عاجلة من كامل الوزير بعد حادث المنوفية|فيديو

حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة.. شاهد

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

ترشيحاتنا

وفد أزهري يعزي أهالي فتيات كفر السنابسة

وفد أزهري يُعزي أهالي فتيات كفر السنابسة في المنوفية .. صور

الغسل من الجنابة

حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابة .. دار الإفتاء تجيب

الشيخ يسري جبر

لماذا تعلّم موسى من الخضر رغم أنه نبي؟.. يسري جبر يوضح

بالصور

بفستان صيفي.. رنا سماحة تستعرض رشاقتها بإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

في عيد ميلادها الـ 54.. 10 صور تكشف جمال نوال الزغبي

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ليلة العمر على ضفاف الحضارة.. زفاف ابنة مفيدة شيحة بحضور نجمات الفن والإعلام |صور

مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها

على البحر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

فئات لن تحصل على زيادة المعاشات الجديدة | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف

زيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

الديركسيون ساب في ايدي .. تفاصيل جديدة صـ.ادمة عن حـ.ادث المنوفية

ضحايا الطريق الاقليمي

عرايس اتزفوا للجنة.. قصص مبكية لضحــ.ايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد