الطفلة بسملة تشعل استوديو معكم بأغنية أما براوة.. فيديو

أبهرت الطفلة بسملة كمال، جمهور برنامج "معكم منى الشاذلي" والمذاع عبر قناة "سى بى سى" بغناء أغنية، أما براوة للفنانة نجاة الصغيرة .



وتفاعل الجمهور المتواجد بالاستديو، والإعلامية منى الشاذلى مع الأغنية مشجعين بسملة بالتصفيق الشديد.



وكانت بسملة قد أشعلت مواقع السوشيال ميديا، من خلال فيديو لها وهى تغنى لأم كلثوم حب إيه، ليتفاعل معها رواد مواقع التواصل الإجتماعى وينتشر الفيديو انتشارا واسعا.