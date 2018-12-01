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عمرو سعد يحكي مغامراته مع الغناء قبل التمثيل.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:05 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد الفنان عمرو سعد، أنه غنى على مسرح الجامعة، وتم طرده من المسرح نظرا لصوته السيئ لافتا إلى أنه كان يعتقد أن لديه موهبه وقتها وأنه مظلوم مثلما ظلم عبد الحليم حافظ في بدايته وتم قذفه بالطماطم.

وأضاف "سعد" خلال حواره فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع عبر قناة cbc، أن شقيقه الفنان أحمد سعد يغنى منذ كان عمره سبع سنوات، وشقيقه الأكبر الدكتور سامح يغني أيضًا".

وأشار إلى أن والده كان يتلو القرآن بصوت رائع ما دفعه لخوض تجربة الغناء، منوها: "أنا بغنى فى البيت ولكن الغناء يحتاج إلى جرأة".

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