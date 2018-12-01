الاحجار الطبيعية آخر صيحة لديكورات المنازل

صرح المهندس عبد الله الحسينى إستشارى الديكور وفن التصميم بالأحجار الطبيعية أن الحجر الطبيعي استخداماته كثيرة ومختلفة , تختلف من حيث طبيعة إحتياجه وتطويره فى مجالات الهندسة والديكور والتصميم.



وقال المهندس عبد الله الحسينى أن الحجرالطبيعي يستخدم فى الواجهات الخارجية والديكور الداخلي وأنواع هذا الحجر يجب أن يتعرف عليها العامة بجانب المتخصصين ومن الاحجار الشائع استخدامها للواجهات الخارجيه وهى الهاشمي والهيصم والمايكا والرملي ومصدرها الجبال المصرية لتستخدم فى تصميم واجهات المنازل وبعض منها يستخدم ايضا كأرضيات من اللاندسكيب لكونها تتميز بألوانها المتميزة النارية .



وأضاف ايضا المهندس عبد الله الحسينى أنه يوجد أنواع كثيره من الأحجار الطبيعية والتى تستخدم للواجهات الداخلية ويطلق عليها احيانا احجار رخامية لان مصدرها من الرخام , وغالبا يطلق عليها ديكورات حجرية وتستخرج منها أنواع الجلاله والتريستا والميلي براون والاكنتي والابستر والكرارة والامباردور الاسباني والامباردور التركي والاغادير وجولدن سينا .



وأكد المهندس عبد الله الحسينى أن الأحجار الطبيعية تتميز بان له مقاسات مختلفة منها المقاسات الكبيرة وتستخدم في الواجهات الخارجية ومنها المقاسات الصغيرة وتستخدم فى الديكور الداخلي , وتختلف الاشكال علي حسب امكانية الرخام ان تتوظف , وخاصة أن تنوع ملمسها وأشكالها تركت مساحة كبيرة للإبداع في توظيفها ديكوريًا بطرق مبتكرة في الديكور الداخلي أو في الديكور الخارجي .