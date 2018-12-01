باب الخلق يكشف حكاية انكماش البحر بمنطقة وادي الحيتان.. فيديو

عرض برنامج "باب الخلق"، تقديم الإعلامي "محمود سعد"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، تقريرا عن انكماش البحر في منطقة وادي الحيتان، بمحافظة الفيوم.



وأوضح التقرير، أن الأرض الموجودة عليها المنطقة كانت في الماضي قاعا للبحر، وأن البحر كان موجودا منذ 40 مليون سنة، حسبما ذكر علماء الصخور والطبيعة.



وأضاف التقرير أنهم عثروا في البحر الذي أصبح صحراء في عام 1903، عظم كبير، واكتشفوا أن هذه العظام كانت لحوت.



وأوضح التقرير أن منطقة وادي الحيتان كانت في الماضي قاعا للبحر، لافتا إلى أن هذا البحر ظل ينكمش حتى صب آخر ما تبقى فيه من مياه داخل البحر الأبيض المتوسط، وحدثت بعد ذلك انكسارات لمنطقة قاع البحر التي شكلت كثيرا من المعالم.



وأشار التقرير إلى أن الجماجم والهياكل العظمية التي بقيت كاملة في بعض الأحيان، لتلك الكائنات البحرية الضخمة، التي كانت مغمورة برواسب تراكمت منذ ملايين السنين، ظهرت ببطء على السطح، وذلك بفضل الرياح الدائمة للصحراء الغربية.



وأضاف التقرير، أن هذا الموقع الذي تبلغ مساحته 200 كيلو متر مربع، كان في الماضي يشكل قاع بحر التيثس المركزي، الجسم المائي الذي كان موجودًا منذ حوالي 200 مليون سنة، والذي يمتد خطه الساحلي من الإسكندرية إلى الأقصر.



وذكر أن مياه بحر التيثس كانت غنية بالمغذّيات السبب الذي جعل منه البقعة المفضلة لتجوال الوحوش البحرية القديمة مثل باسيلوسورس إيزيس، وهو حوت قوي عمره 37 مليون سنة، يبلغ طول جسمه 15- 20 مترًا، وله أسنان حادة، وحوت دوريوندون أتروكس، الذي يبلغ طوله خمسة أمتار، والذي يُعتقد أنه السلف الأول لجميع الحيتان الحديثة.







