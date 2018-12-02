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فن

بريانكا شوبرا تنشر فيديوهات من حفل زفافها على نيك جوناس

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:50 م
بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا
شروق إبراهيم
تواصل نجمة بوليوود بريانكا شوبرا نشر مقاطع وصور من حفل زفافها على المغني الأمريكي نيك جوناس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت بريانكا قائلة :" بدأ الحفل باغاني ومنافسة بين عائلتي وعائلة جوناس في وصلات رقص وانتهت بكم كبير من احتفالية مليئة بالحب .. كل عائلة قالت قصص عنا من خلال الرقص والاغاني وأنا ممتنة للمجهود والحب والضحكات التي ستبقى في ذاكرتنا باقي حياتنا".

يشار إلى أن حفل الزفاف أقيم في قصر عميد بوهران في مدينة جودبور الهندية وحضره أصدقاء بريانكا وجوناس، على أن يقيما حفلتين في دلهي ومومباي.


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