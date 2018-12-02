الزي الرسمي للقضاة.. حكاية العباءة السوداء رمز الهيبة والوقار لحماة العدالة

بدأت الدوائر القضائية في ارتداء الزي الموحد للقضاة، بعد مرور قرابة شهرين من موافقة الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد شوكت من اعتماد الزي الرسمي للقضاة.
الظهور الأول للزي الجديد للقضاة، ظهرت به هيئة الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أثناء محاكمة المتهمين في أحداث إرهاب أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة الهرم بالجيزة، كأول تطبيق للزي الجديد للقضاة.
الظهور الأول للزي الجديد للقضاة، ظهرت به هيئة الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أثناء محاكمة المتهمين في أحداث إرهاب أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة الهرم بالجيزة، كأول تطبيق للزي الجديد للقضاة.
لم يقتصر ارتداء الثوب أو العباءة في قاعات المحكمة فقط، بل كان القاضي يرتدي العباءة في مناسبات عديدة كزيارة الديوان الملكي، وكان لون ثوب القاضي يأتي على ثلاثة ألوان: البنفسجي خلال فصل الصيف، الأخضر لفصل الشتاء، والقرمزي للمناسبات الخاصة، حتى دخلت التغييرات على اللون ومكان ارتداء الثوب منذ عام 1534م.
ولم يقتصر ارتداء الثوب الأسود على قضاة إنجلترا وأمريكا فقط، بل أصبح تقليدا عالميا يتبعه العديد من قضاة الدول المختلفة حتى بعض الدول العربية في الشرق الأوسط.