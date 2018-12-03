رسميا.. فان دايك الأفضل في نوفمبر بالبريميرليج

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، حصل على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالبريمرليج.



وتفوق فان دايك على نجوم آخرين تألقوا في نوفمبر وكانوا مرشحين للتتويج بجائزة لاعب الشهر، وأبرزهم: هاري كين مهاجم توتنهام، وأرون موي مهاجم هدرسفيلد تاون، بالإضافة إلى ثلاثي مانشستر سيتي ليروي ساني، ورحيم ستيرلينج، وسيلفا.



وشارك فان دايك مع ليفربول في 5 مباريات خلال شهر نوفمبر، وتمكن من مساعدة الريدز في الحفاظ على نظافة شباكه أمام فولهام وواتفورد.