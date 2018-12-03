ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رسميا.. فان دايك الأفضل في نوفمبر بالبريميرليج

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:57 م
فان دايك
فان دايك
إسراء أشرف
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، حصل على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالبريمرليج.

وتفوق فان دايك على نجوم آخرين تألقوا في نوفمبر وكانوا مرشحين للتتويج بجائزة لاعب الشهر، وأبرزهم: هاري كين مهاجم توتنهام، وأرون موي مهاجم هدرسفيلد تاون، بالإضافة إلى ثلاثي مانشستر سيتي ليروي ساني، ورحيم ستيرلينج، وسيلفا.

وشارك فان دايك مع ليفربول في 5 مباريات خلال شهر نوفمبر، وتمكن من مساعدة الريدز في الحفاظ على نظافة شباكه أمام فولهام وواتفورد.
loading...

ترشيحاتنا

بعد 57 عاما من عضويتها فى الأوبك ..دوافع انسحاب قطر من منظمة الدول البترولية

غموض موقف المدرب الأجنبي الجديد للأهلي

ضبط مدرس بسوهاج استولى على 27.7 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها

رسالة من نبيل الحلفاوي للخطيب بعد عودته من ألمانيا

كشف غموض مقتل أم وابنتها بالرصاص فى طريق بلبيس العبور

ذكر يقضي الله به حاجتك دون دعاء

فرج عامر يوجه رسالة نارية لأندية الدوري ووكلاء اللاعبين

شاهد..احتجاجات المسعفين تضامنًا مع حركة السترات الصفراء بفرنسا

أبو العينين يشارك في افتتاح معرض إيديكس 2018 .. صور وفيديو

المرور: إجراءات مشددة ضد قائدي التوك توك حال سيرهم على الطرق الرئيسية

الخطوط القطرية تكبد مطارا أمريكيا 1.5 مليار دولار خسائر

روسيا تعرض 300 نموذج لأسلحة ومعدات عسكرية حديثة في EDEX-2018 بمصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وظائف شاغرة في الغردقة للمؤهلات العليا والمتوسطة.. تفاصيل

انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للتعليم بالأكاديمية العربية بالأسكندرية..صور

محمد شعبان الثالث عالميا لكمال الأجسام: كان حلمى رفع علم مصر دوليا.. صور

شارع المطراوي يتحول إلى مقلب للقمامة.. فيديو وصور

أبو الغيط يشهد طابور عرض طلبة الأكاديمية العربية بالإسكندرية.. صور

فيديو

شاهد..لحظة إطلاق مركبة فضائية روسية مأهولة إلى الفضاء
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الغد.. فيديو
ياسمين الخطيب تكشف حقيقة وصفها المرأة المصرية بالنكدية..فيديو وصور
ناجي شهود: معرض إيديكس يؤكد أن مصر ذات سمعة طيبة وآمنة.. فيديو
أبو العينين يشارك في افتتاح معرض إيديكس 2018 .. صور وفيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟