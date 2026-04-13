بقيادة الحكومة.. مباراة بين نجوم الفن والرياضة لمواجهة استهلاك الكهرباء

أطلقت الدولة مبادرات في إطار خطتها لتقليل استهلاك الكهرباء.

قررت الحكومة، في إطار هذه الخطة، اتخاذ اجراءات حاسمة لتقليل الاستهلاك منها غلق المحال وتقليل اضاءة الشوارع والميادين والمبانى الحكومية وأيضا العمل يوم عن بعد اسبوعيا.

مبادرات حكومية



أطلق أحمد كجوك وزير المالية مبادرة مجتمعية لترشيد استهلاك الكهرباء، داعيًا المواطنين إلى تبني سلوكيات بسيطة في المنازل وأماكن العمل، وذلك من خلال رسالة توعوية نشرها عبر منصة LinkedIn، أكد خلالها أن الترشيد مسؤولية جماعية تبدأ من الفرد، قائلا: «طول ما نور ربنا موجود.. ياريت نوفر فى الكهرباء على قد ما نقدر.. وكل واحد يبدأ بنفسه وبخطوات بسيطة فى البيت والشغل.. إيد فى إيد حنرشد أكيد».

كما أطلقت القابضة للكهرباء مبادرات للتوعية بأهمية ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية ورفع الوعى بأهمية الترشيد وتحسين الكفاءة وتنظيم 328 ورشة عمل لـ10260 متدرب ما بين العاملين بالهيئات الحكومية وطلبة الجامعات والمدارس.

تحفيز المواطنين لترشيد الكهرباء



وتدرس وزارة الكهرباء إطلاق مبادرات تحفيزية، من بينها مسابقات لتشجيع المواطنين على خفض استهلاكهم، عبر مقارنة الفواتير الشهرية ومنح مكافآت للمشتركين الأكثر التزامًا بالترشيد، وهو ما يهدف إلى تحويل الترشيد إلى سلوك يومي.

مشاركة الفنانين ونجوم الكرة



تستمر الحملات الإعلامية بمشاركة عدد من الفنانين والشخصيات العامة، ونجوم الرياضة لتوجيه رسائل للمواطنين، مثل إطفاء الإنارة غير الضرورية، وضبط أجهزة التكييف، واستخدام الأجهزة الكهربائية بكفاءة، وهي رسائل تعيد إحياء حملات ترشيد سابقة ولكن بأسلوب أكثر تأثيرًا وانتشارًا.

ويبقى العامل الأهم هو استمرار التزام المواطنين، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والحفاظ على موارد الدولة ونجاح خطة الترشيد كما جاء على لسان وزير الكهرباء.

نتيجة المباراة



وأعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الأسبوع الأول من تطبيق إجراءات الترشيد، حيث بلغ إجمالي الوفر نحو 18 ألف ميجاوات ساعة من الكهرباء، إلى جانب توفير 3.5 مليون متر مكعب من الوقود.

وأوضح أن الإجراءات شملت تنظيم استهلاك الطاقة في المحال التجارية، والمباني الحكومية، وإعلانات الطرق.

وأشار الوزير إلى نجاح تجربة “يوم العمل عن بُعد”، التي حققت وحدها وفرًا قدره 4700 ميجاوات ساعة، وقرابة 980 ألف متر مكعب من الوقود، مؤكدًا أن كفاءة التشغيل ساهمت في تحقيق وفر عام في استهلاك الوقود بنسبة 2.1% خلال شهر مارس، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.