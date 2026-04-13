90 مليار يورو فجرت الأزمة.. انقسامات كبرى داخل أوروبا بسبب حرب إيران وأمريكا

قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يحاول الحفاظ على توازن في تصريحاته إزاء التطورات، رغم ما وصفه بـ "الوضع المتوتر" الناتج عن استمرار الحرب، خاصة في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز، الذي يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة في دول الاتحاد.

وأوضح خلال مداخلة مع أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، أن التصريحات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي—رغم صدورها في يوم عطلة—جاءت لتؤكد تمسك الاتحاد بموقفه، حتى مع تعثر المفاوضات، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في الانقسامات الداخلية بين دوله.

وأضاف أن هذه الانقسامات تتجلى، على سبيل المثال، في الانتخابات الجارية في المجر، والتي تُعد مهمة للغاية، في ظل معارضة بودابست لحزمة دعم مالي تُقدّر بنحو 90 مليار يورو لصالح أوكرانيا.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا، وكذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يزيد من تعقيد الموقف داخل الاتحاد.

وأشار المنيري إلى وجود خلافات بين المجر من جهة، والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من جهة أخرى، بسبب ملف النفط الروسي، لا سيما ما يتعلق بخط الأنابيب الذي كان يمد المجر بالطاقة، والذي لم يُستأنف تشغيله كما كان متوقعًا، وهو ما يفاقم التوترات ويعمّق الانقسامات داخل الاتحاد.