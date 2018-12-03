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اقتصاد

نيفين جامع: 6 حاضنات للمشروعات الصناعية.. وإليكم شروط التمويل.. فيديو وصور

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:02 م
نيفين جامع رئيس جهاز
نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات في ندوة صدى البلد
محمد صبيح
قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يقدم خدمات مالية وغير مالية، وتتمثل الخدمات المالية في التمويل بأنواعه، وغير المالية، في مساعدة الشاب في فكرة مشروعه ودراسة الجدوى واستخراج المستندات اللازمة للمشروع.

وأضافت خلال ندوة صدى البلد، بعنوان جهاز تنمية المشروعات وآفاق الاقتصاد المصري، أن الجهاز يدعم الشاب ويتأكد من توافر الفكرة ودراسة الجدوى واستخراج المستندات اللازمة للمشروع قبل إتاحة التمويل.

وتابعت: الغرض من إتاحة التمويل نجاح المشروع واستمراره بما يتيح فرص عمل وليس فقط ضخ أموال وإقامة مشروعات قد تكون مهددة بالفشل.

ولفتت رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن شروط إتاحة التمويل تتمثل في الآتي : السن تبدأ من 21 عاما، الموقف من الخدمة العسكرية، توفير مكان للمشروع، والجدية. مشيرة إلى أن الجدية مهمة جدا لإتاحة التمويل وتتمثل في دراسة المتقدم السوق الذي سيدخل فيه ومدى الطلب على مشروعه في نطاق عمله.

وأكدت، أن الجهاز يشجع المشاريع الصناعية مطالبة الشباب بدراسة واردات مصر الصناعية واختيار منتج بسيط يتم استيراده ويقوم بالتقدم للجهاز لإقامة مشروع صناعي ينتج هذا المنتج أو السلعة التي تستوردها مصر وسيقدم له الجهاز العون في كل خطوات مشروعه.

وكشفت نيفين جامع عن توافر 6 حاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المشروعات الصناعية والجديدة، موضحة أن الجهاز يحتضن المشروع الصناعي الخاص بالشاب في هذه الحاضنات لفترة 5 سنوات ثم يخرج لينفذ مشروعه خارج الحاضنة ويدخل شاب آخر مكانه.
نيفين جامع: 6 حاضنات للمشروعات الصناعية.. وإليكم شروط التمويل.. فيديو وصور
نيفين جامع: 6 حاضنات للمشروعات الصناعية.. وإليكم شروط التمويل.. فيديو وصور
نيفين جامع: 6 حاضنات للمشروعات الصناعية.. وإليكم شروط التمويل.. فيديو وصور
نيفين جامع: 6 حاضنات للمشروعات الصناعية.. وإليكم شروط التمويل.. فيديو وصور
نيفين جامع: 6 حاضنات للمشروعات الصناعية.. وإليكم شروط التمويل.. فيديو وصور
نيفين جامع: 6 حاضنات للمشروعات الصناعية.. وإليكم شروط التمويل.. فيديو وصور
نيفين جامع: 6 حاضنات للمشروعات الصناعية.. وإليكم شروط التمويل.. فيديو وصور
نيفين جامع: 6 حاضنات للمشروعات الصناعية.. وإليكم شروط التمويل.. فيديو وصور
نيفين جامع: 6 حاضنات للمشروعات الصناعية.. وإليكم شروط التمويل.. فيديو وصور
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