البابا تواضروس يستقبل وفدا من أعضاء أندية الروتاري بالكاتدرائية المرقسية

استقبل قداسة البابا تواضروس، الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا من أعضاء أندية الروتاري بمصر، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وقال القس بولس حليم - في تصريح - إنه دار حديث أثناء اللقاء حول تاريخ الكنيسة القبطية، موضحًا أن قداسة البابا تحدث عن تاريخ مصر الوطنية ومصر المسيحية والكنيسة القبطية، كما تناول بعض الموضوعات الخاصة بالتعاملات الإنسانية والمحبة، كذلك الأنشطة التي تقوم بها أندية الروتاري.





وأضاف أن البابا تواضروس حرص على الإجابة عن استفساراتهم، وتعرف من الوفد إلى الخدمات التي تقدمها أندية الروتاري لخدمة المجتمع.