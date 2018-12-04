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ثقافة

الحكاية روح ضمن فعاليات ملتقى بكرة أحلى لذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:49 م
صدى البلد
طارق موسى
أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بمشاركة عرض "الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح ضمن فعاليات ملتقى " بكرة أحلى" لذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة، والأولى عربيًا ليمثل مصر رسميا، وذلك بمشاركة عروض من سلطنة عمان، المغرب، ليبيا و السعودية، حيث يقدم العرض على مسرح مركز الهناجر للفنون غدا الأربعاء الموافق ٥ ديسمبر في تمام الحادية عشرة صباحًا.

و أضاف "مختار" أن البيت الفني للمسرح يأخذ مشاركة عروضه في الفعاليات المحلية و الدولية بعين الاعتبار، بهدف أن تصل العروض لأكبر عدد ممكن من الجمهور، ولتسليط الضوء على المسرح المصري عربيا و دوليا .

جدير بالذكر أن عرض الحكاية روح بدأ أول عروضه خارج مسرح الحديقة الدولية أمس الاثنين، بتقديمه على مسرح جامعة بني سويف.

"الحكاية روح" يستعرض سيرة حياة الفنانين الكبار عمار الشريعي، سيد مكاوي وطه حسين، وغيرهم من الفنانين من ذوي الإحتياجات الخاصة، وكيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتم حتى أصبحوا من أهم فناني مصر والعالم العربي التي لا تنسى، والعمل هو العمل الثاني للفرقة الذي تكون بطلته ممثلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بطولة رحمة، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود، ألحان أحمد الناصر، إستعرضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، العرض من تأليف وأشعار مصطفى زيكو، ومن إخراج محمد متولي.
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