جولة تفقدية لمحافظ الأقصر للتعرف على شكاوى المواطنين.. صور

أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جولة مفاجئة، الثلاثاء، داخل مستشفى الأقصر العام، للتأكد من انتظام سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية بالمستشفى، والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.



كما تابع محافظ الأقصر، خلال جولته داخل المستشفى، أعمال تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، واستمع من المواطنين عن مدى رضائهم عن الحملة، وعن حسن معاملتهم.



وشدد المحافظ خلال جولته داخل المستشفى، على القيادات والأطقم الطبية بالمستشفى بضرورة حسن معاملة المرضى، وتقديم الخدمات الطبية اللائقة لهم، وانتظام العمل وتواجد الأطباء والتمريض والفنيين في الفترات الصباحية والمسائية، موجها بعدم التهاون مع أي مقصرين في أداء عملهم.



كما قام محافظ الأقصر، بجولة مفاجئة داخل مبنى مجلس مدينة الأقصر بمنطقة العوامية، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، كما استمع خلال جولته داخل مبنى المجلس، إلى عدد من شكاوى المواطنين، موجها بسرعة بحثها وإيجاد أنسب الحلول لتلك الشكاوى بما لا يتعارض مع القوانين.