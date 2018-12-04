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رياضة

عصام عبد الفتاح عن المذكرة المقدمة ضد سيد عبد الحفيظ: لم نناقش الأزمة من الأساس

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
يسرى غازى
أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة التحكيم في اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية برئاسة المهندس هانى أبوريدة لم يرفض المذكرة ضد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

قال عبدالفتاح فى تصريحات اليوم إنه لم يتم مناقشة أزمة سيد عبدالحفيظ خلال اجتماع الجبلاية من الأساس .

ولفت إلى أن الجلسة لمجلس الإدارة ممتدة حتى يوم الاثنين المقبل وسيد عبدالحفيظ صديق عزيز، لكن أطالب بضبط النفس والهدوء فى المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن عصام عبد الفتاح تقدم بمذكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد التساؤلات التي طرحها مدير الكرة ضد الحكام عقب مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري.
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