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الشحي مشيدا بمعرض ايديكس: ليس جديدا علي مصر

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:48 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام الحارتي
قال أحمد الشحي، نائب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التسليح الإماراتي، والمشاركة بمعرض ايديكس للصناعات الدفاعية، إنه لم يلحظ مثل تلك المؤتمرات من قبل متابعا: "مشاركة عظيمة وفوق الجيد جدا".

قال في تصريحات هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، "ليس غريب علي مصر تنظيم مثل تلك المؤتمرات الحافلة والرائدة"، موضحا أن ذلك المؤتمر يتيح تبادل الخبرات العسكرية بين دول العالم.

أكد أن الجناح المصري داخل معرض "ايديكس"، نال إعجاب دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن تمنياته بوجود تبادل مشترك بين الدولتين.
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