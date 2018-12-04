ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

أوبر تطلق خدمة حجز حافلات في القاهرة تحت اسم أوبر باص

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
رويترز
قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب خلال زيارته الأولى لمصر اليوم الثلاثاء إن شركته أطلقت خدمة حجز حافلات في القاهرة تحت اسم "أوبر باص"، في الوقت الذي تهدف فيه الشركة للاستفادة من سوق تنخفض فيها معدلات الدخل.

وأعلنت الشركة أيضا عن تطبيق "أوبر لايت" الجديد، الذي يستطيع العمل في ظل الاتصال البطيء بالإنترنت ومع أجهزة الأندرويد القديمة، ومن المقرر طرحه في الشرق الأوسط خلال أوائل العام القادم.

وقال دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لأوبر "هناك ملايين الأشخاص في مصر وفي أرجاء العالم ما زالوا يواجهون عقبات حقيقية في استخدام أوبر"، مضيفا أن المنتجات الجديدة ستجعل استخدام خدمات الشركة أكثر سهولة.

وأشار إلى أن مصر بها أكثر من خمسة ملايين مستخدم لأوبر، مضيفا أن الشركة تستثمر أيضا أكثر من 100 مليون دولار في مركز لخدمة العملاء في مصر.

وقال خسروشاهي "تعد مصر ومنطقة الشرق الأوسط في غاية الأهمية بالنسبة لأوبر، وسنواصل الاستثمار بشكل كبير في هذا الجزء من العالم".

وأضاف أن خدمة "أوبر باص" الجديدة ستكون الأقل تكلفة بين خدمات أوبر في القاهرة.

تختبر أوبر الخدمة منذ سبتمبر، وستتوسع فيها بأرجاء القاهرة خلال الأشهر القادمة.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إطلاق كريم، منافسة أوبر في الشرق الأوسط، خدمة حجز حافلات في مصر.

وفي الشهر الماضي، قالت رويترز إن كريم تعمل مع بنك الاستثمار جيفريز بخصوص خيارات استثمار وجمع تمويل، بما في ذلك صفقة محتملة مع أوبر.
loading...

ترشيحاتنا

نجمة مسرح مصر تكشف تفاصيل شخصية جديدة عن حياتها وسر لقب ماما عضلات.. فيديو

تامر أمين: فرنسا أمام تطور خطير ومهم .. فيديو

موجز البلد | مشادة حول مكافأة نهاية خدمة الزوجة.. الحضري يذبح عجلا.. وراموس يبكي

مفاجأة.. ميسي ورونالدو وجها لوجه في قمة ريفر بليت وبوكا جونيورز

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الإفتاء: يجوز للخاطب أن يقول لخطيبته بحبك بشرط واحد.. فيديو

الأخ سند.. أسد ينقذ شقيقه من موت محقق بأنياب 20 ضبعا.. فيديو

صراعات خطيرة بين ابن وصهر أردوغان.. لهذه الأسباب

2 جنيه بلاستيك.. حكاية عُملة انتهت قبل أن تبدأ

إيناس عز الدين بعد مغادرة المستشفى: الحمد لله.. صور

كلوب يتحدث عن إصابة ماني وعقوبته بعد احتفال مباراة إيفرتون

شاهد.. لاعبو الزمالك في مركب شعبي على ضفاف النيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو
شريف حسنى يقبل يد نجمة مسرح مصر على الهواء.. ويعلق: لو معملتش كده هتضرب
نجمة مسرح مصر تكشف تفاصيل شخصية جديدة عن حياتها وسر لقب ماما عضلات.. فيديو
مدير معهد القلب يكشف عن كارثة تهدد صحة المصريين
مدير معهد القلب: صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟