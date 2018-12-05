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إسعاد يونس تطعم نجمة مسرح مصر كبدة ومخ على الهواء.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:25 ص
صدى البلد
البهى عمرو
أطعمت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، نجمة مسرح مصر، دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، كبدة جمل ومخ على الهواء.

وقالت ويزو، خلال حوارها ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، "أنا بصراحة بعجز قدام الأكل"، وظلت تأكل أثناء حوارها.

وأشارت إلى أنها لم تأكل المخ على مدار حياتها، وطلبت من يونس إطعامها بيدها على الهواء، واستجابت الأخيرة لطلبها.

واستعرضت الفنانة إسعاد يونس، أكلات مشهورة بمحافظة الشرقية، تقوم بإعدادها مع ويزو، مثل: "الحواوشي، الفطير المشلتت، الفسيخ، الكبدة الجملي والمخ، الموزة الضاني".
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