وزيرة الصحة: اجتماع لإنهاء مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الجديد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الصحة على مدى السنوات الماضية، ولعل أبرزها المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي.



وأضافت "زايد" على هامش منتدى تدريب أطباء على منظومة التأمين الجديدة، أن عملية المسح الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية تسير بشكل مُرضي للغاية وهناك تجاوب ووعي كبير من المواطنين، لافتة إلى أنه بالتوازي مع ذلك جاري العمل على المستشفيات النموذجية ومنظومة التأمين الصحي الجديدة.



وأكدت أن هناك اجتماعا لإنهاء مشروع الميكنة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الجديدة المزمع انطلاقه بمحافظة بورسعيد.