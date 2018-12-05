شمال سيناء تتعرض لموجة من الأتربة والطقس السيئ

شهدت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية، وانخفاض درجات الحرارة.



وأعلن المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة استمرار رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، وذلك لمواجهة الظروف الجوية التي تتعرض لها المحافظة حاليًا، مع متابعة الموقف أولا بأول.



وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، لمواجهة الظروف الجوية، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمواجهة تطورات الظروف الجوية أو الأمطار والسيول المحتملة، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر.