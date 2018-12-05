ضبط شخص يدير شركة تسويق عقاري للنصب على المواطنين بالمنصورة

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية القبض على شخص يدير شركة تسويق عقارى سياحى للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بادعاء حجز حصص عقارية لهم.



تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغات لضباط مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية، بقيام احمد ح ر ح 38 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم قرية ديملاش بمركز بلقاس بالإدعاء بامتلاك شركة يونايتد جروب للتسويق السياحى والعقارى للنصب على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بحجة بيع عقود وهمية سياحية بنظام الملكية الجزئية " التايم شير" ومقرها في 9 شارع الشريف الراضى المتفرع من شارع قناة السويس بالمنصورة لممارسة نشاطه .



وتمكنت حملة أمنية من ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العميد أحمد العجوز، رئيس المباحث والمقدم أكرم صيام معاون المباحث وأمين وليد توفيق بلوكامين المباحث، بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة، من ضبطه.



وبتفتيش مقر الشركة عثر على مجموعة كبيرة من كروت بونايتد جروب لادارة الفنادق والتنمية السياحية والاستثمار العقارى ومجموعة من اعلانات قرية دايموند رأس سدر و3 عقود بيع حصة عقارية بنظام الملكية الجزئية بقرية دايموند رأس سدر باسماء أشخاص مختلفة وكذا عقد منسوب لقرية كنوز ومجموعة كبيرة من كوبونات السحب باسم شركة يونايتد جروب وبعضها باسماء اشخاص مختلفة.



كما عثر بالشركة ايضا على مجموعه من دفاتر ايصالات منسوبة لمؤسسة يونايتد جروب باسماء الفائزين و3 دفاتر ايصالات استلام نقدية منسوبة للمؤسسة ومجموعة من المظاريف البيضاء منسوبة للمؤسسة بداخل كلا منها كروت كسبت اسبوع هدية وكوبون سحب ومجموعه من اعلانات قرية الجوهرة وجولدن كابتن ريزورت ودفتر منسوب لمؤسسة يونايتد جروب خاص بتملك نظام على بياض ومجموعة من كشوفات باسماء اشخاص مختلفه مرفق بها ايصالات الراغبين فى حصص عقارية و3 كارت مغلف شفاف مدون بهم اسعار القرى السياحية ولوحة بنر باسم مؤسسة يونايتد جروب للتسويق العقارى و2 هاتف محمول الاول ماركة نوكيا عادى ازرق اللون والثانى ماركة انتل بشرائحهما تم غلقهم والخاصين بالمتهم ومجموعة من صور عقود حصص عقارية باسماء اشخاص مختلفة.



وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط قرر لنا باستخدام تلك الاوراق والاداوات لاقناع المواطنين بذلك النشاط وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15172 لسنة 2018 جنح قسم شرطة ثانى المنصورة وجارى عرض المتهم على النيابة.