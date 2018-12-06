دحلان: قطر لديها خبرة كبيرة في تبييض الأموال والأخبار ..فيديو

قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن جريدة تركية ادَّعت أنه تعرض لحادث تسبب في كسر عنقه، وهي نفسها التي ادعت أن خصوم أردوغان يشربون الخمر في المساجد، ويغتصبون النساء المحجبات في تركيا.





وأضاف "دحلان"، في حواره على قناة "الحدث"، أن خبرة قطر كبيرة في تبييض الأخبار والأموال وشاهدنا ذلك قبل عامين، عندما ذهب شباب قطر إلى العراق من أجل الصيد، في حين تعرض العراق لحرب، وتم اختطافهم ودفعت قطر 950 مليون دولار في العراق لعصابات وجماعات إرهابية ترغب في الانتقام من الدول العربية.





وتابع: "لا أعرف السبب وراء رغبة قطر وتركيا في نشر أخبار كاذبة عني، ويمكن أن يكون السبب هو أنني أقف في صف الوطنية العربية والدول العربية، وكنت مع استعادة الشعب المصري كرامته بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابية".