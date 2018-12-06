ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

دحلان: قطر لديها خبرة كبيرة في تبييض الأموال والأخبار ..فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:50 ص
محمد دحلان
محمد دحلان
هاني حسين
قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن جريدة تركية ادَّعت أنه تعرض لحادث تسبب في كسر عنقه، وهي نفسها التي ادعت أن خصوم أردوغان يشربون الخمر في المساجد، ويغتصبون النساء المحجبات في تركيا. 

وأضاف "دحلان"، في حواره على قناة "الحدث"، أن خبرة قطر كبيرة في تبييض الأخبار والأموال وشاهدنا ذلك قبل عامين، عندما ذهب شباب قطر إلى العراق من أجل الصيد، في حين تعرض العراق لحرب، وتم اختطافهم ودفعت قطر 950 مليون دولار في العراق لعصابات وجماعات إرهابية ترغب في الانتقام من الدول العربية.

وتابع: "لا أعرف السبب وراء رغبة قطر وتركيا في نشر أخبار كاذبة عني، ويمكن أن يكون السبب هو أنني أقف في صف الوطنية العربية والدول العربية، وكنت مع استعادة الشعب المصري كرامته بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابية".

loading...

ترشيحاتنا

رسميا.. إيريك تراوري ينضم إلى صفوف بيراميدز قادما من المقاصة

موجز الأخبار.. أبو العينين رئيسا لهيئة عربية كبرى.. وأول مرشحة لرئاسة تونس تتحدث لـ صدى البلد

نصائح مهمة من المرور للسائقين فى الطقس السيئ.. اتصلوا بالخط الساخن.. فيديو

اصطدام طائرتين عسكريتين أمريكيتين وفقدان 7 من أفراد المارينز

معزة تلتهم 20 ألف يورو وصاحبها ينتقم منها بطريقة خاصة

محامي رانيا يوسف: أجابت عن كل تساؤلات النيابة ونرضى بالقرار.. فيديو

محامٍ يفجر مفاجأة مدوية حول المتهم فى مذبحة الشروق.. فيديو

شاهد.. أغلى شجرة كريسماس في العالم.. ثروة بالملايين

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد الثلوج غدًا

انفعال عبد الحفيظ على حكم مباراة الأهلي والجونة ..فيديو

مصطفى الفقي عن أزمة فستان رانيا يوسف: كسبت شهرة

حبس أحمد سليمان وزير العدل الأسبق بتهمة الانتماء لجماعة محظورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

فيديو

دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو
المرور للمواطنين: التزموا بتعليمات القيادة الآمنة.. وخط إغاثة للطوارئ
دحلان: قطر لديها خبرة كبيرة في تبييض الأموال والأخبار ..فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة بشأن تأثير تناول لحوم الكلاب والحمير على صحة الإنسان
شباب مصر يتصدرون مسابقة لتصميم الطائرات في أمريكا.. 4 طلاب بهندسة القاهرة يكشفون لـ صدى البلد كواليس فوزهم على الجامعات العالمية.. ويطالبون وزير التعليم العالي بزيادة ميزانية البحث العلمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟