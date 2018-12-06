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محافظات

ثقافة أسوان تنظم مبادرة بأيدينا نحقق حلمنا لذوي الاحتياجات الخاصة ..صور

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:16 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظمت الهيئة العامة قصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة ببيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان .

ففى قصر ثقافة العقاد أقيم عرض لفرقة كورال أطفال العقاد بقيادة أحمد موسى تغنت بمجموعة من الأغانى " دنيا الفنون ، مابلاش اللون دا معنا ، أنا مهما كبرت ، عطشان ياأسمرانى" ، بجانب أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد الليثى ومحمد علاء وزينب سيد .

وفى قصر ثقافة أسوان أقيمت ورشة "خيامية" لذوى الإحتياجات الخاصة أدارتها ولاء حسين بإستخدام الجوخ ضمن مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" ، بجانب عقد محاضرة "أبطال من مصر... الربان عمر عز الدين" أحد الضفادع البشرية ألقاها خالد حسن موجه بالتربية والتعليم .

وفى بيت ثقافة البصيلية عقد محاضرة "التكافل الإجتماعى طريق للسلم الإجتماعى" ألقاها أحمد أبو العلا ، وفى قصر ثقافة السباعية أقيم عرض لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة حسين البيومى .

وأقام بيت ثقافة كلابشة لقاء أدبى لتنمية الموهبين أداره بدوى أبو رهيط بمركز شباب قرشة ، وفى المسرح الصيفى أقيم عرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية ضمن عروض الليالى الثقافية والفنية بمحافظة أسوان لتنشيط السياحة الترفيهية .

وفى قصر ثقافة كوم أمبو أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء مكى قاسم و محمود عباس و مصطفى نجار أدارها الشاعر عبد الروؤف مصطفى ، كما أقيمت مكتبة متنقلة تشمل بعض كتب إصدارات الهيئة بمركز شباب الخور قبلى .
ثقافة أسوان تنظم مبادرة بأيدينا نحقق حلمنا لذوي الاحتياجات الخاصة ..صور
ثقافة أسوان تنظم مبادرة بأيدينا نحقق حلمنا لذوي الاحتياجات الخاصة ..صور
ثقافة أسوان تنظم مبادرة بأيدينا نحقق حلمنا لذوي الاحتياجات الخاصة ..صور
ثقافة أسوان تنظم مبادرة بأيدينا نحقق حلمنا لذوي الاحتياجات الخاصة ..صور
ثقافة أسوان تنظم مبادرة بأيدينا نحقق حلمنا لذوي الاحتياجات الخاصة ..صور
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