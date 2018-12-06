ثقافة أسوان تنظم مبادرة بأيدينا نحقق حلمنا لذوي الاحتياجات الخاصة ..صور

نظمت الهيئة العامة قصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة ببيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان .



ففى قصر ثقافة العقاد أقيم عرض لفرقة كورال أطفال العقاد بقيادة أحمد موسى تغنت بمجموعة من الأغانى " دنيا الفنون ، مابلاش اللون دا معنا ، أنا مهما كبرت ، عطشان ياأسمرانى" ، بجانب أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد الليثى ومحمد علاء وزينب سيد .



وفى قصر ثقافة أسوان أقيمت ورشة "خيامية" لذوى الإحتياجات الخاصة أدارتها ولاء حسين بإستخدام الجوخ ضمن مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" ، بجانب عقد محاضرة "أبطال من مصر... الربان عمر عز الدين" أحد الضفادع البشرية ألقاها خالد حسن موجه بالتربية والتعليم .



وفى بيت ثقافة البصيلية عقد محاضرة "التكافل الإجتماعى طريق للسلم الإجتماعى" ألقاها أحمد أبو العلا ، وفى قصر ثقافة السباعية أقيم عرض لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة حسين البيومى .



وأقام بيت ثقافة كلابشة لقاء أدبى لتنمية الموهبين أداره بدوى أبو رهيط بمركز شباب قرشة ، وفى المسرح الصيفى أقيم عرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية ضمن عروض الليالى الثقافية والفنية بمحافظة أسوان لتنشيط السياحة الترفيهية .



وفى قصر ثقافة كوم أمبو أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء مكى قاسم و محمود عباس و مصطفى نجار أدارها الشاعر عبد الروؤف مصطفى ، كما أقيمت مكتبة متنقلة تشمل بعض كتب إصدارات الهيئة بمركز شباب الخور قبلى .

