الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لضم نجم مصر المقاصة مقابل 15 مليون جنيه

توصلت إدارة الأهلى إلى اتفاق نهائى للحصول على خدمات الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة محمود وحيد، بعد مفاوضات مكثفة، بدأها محمد فضل مدير التعاقدات وحسام غالى منسق قطاع الكرة وتدخل فيها سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة فى الأيام الأخيرة.



ولم يكن التفاوض حول شراء وتعاقد اللاعب سهلا، ولكنه مر بعدة مراحل؛ أولاها طلب المقاصة الحصول على خدمات أحمد الشيخ، ولكن تمسك الأهلى بالصفقة، والذى عرض بدوره إعارة ميدو جابر والتخلى عن صبرى رحيل لكن مسئولى الفريق الفيومى رفضوا الأمر.



وقالت مصادر خاصة إن الصفقة اقتربت من الانتهاء بعد أن تم التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف وهو حصول الأهلى على خدمات محمود وحيد مقابل 15 مليون جنيه دون وجود أى صفقات تبادلية، واذا أراد المقاصة ضم أى لاعب فليتفاوض عليه منفردا.