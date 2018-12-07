طريقة عمل الشيبسي في المنزل بـ 15 دقيقة

تعتبر رقائق الشيبسي من الوجبات التي يستهلكها الناس باستمرار، ويتساءلون عما إذا كان هناك من طريقة لتحضيرها في المنزل.

من هذا المنطلق، سنقدم لكم وصفة سهلة وسريعة لتحضير رقائق الشيبسي في المنزل بـ 15 دقيقة فقط.



- المكونات:

- 3 حبات من البطاطس (متوسطة الحجم وغير مقشرة)

- ملح

- فلفل أسود

- زيت نباتي (للقلي)



طريقة التحضير:

قوموا بداية بتقطيع البطاطس الى شرائح رقيقة مستديرة بواسطة مبرشة بشفرة مستقيمة، بعدها أضيفوا الى الشرائح الملح واتركوها لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثمّ ضعوا الرقائق على "منشفة مطبخ" نظيفة واتركوها حتى تجف.



بعد ذلك، ضعوا الزيت النباتي في مقلاة عميقة على النار على حرارة متوسطة، واسكبوا فيها البطاطس حتى تحصل على لون بني ذهبي.



في النهاية استخرجوا رقائق الشيبس من المقلاة وضعوها على منشفة ورقية وأضيفوا إليها الملح والفلفل الأسود.