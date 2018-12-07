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حوادث

تشريح جثتي شابين لقيا مصرعهما صعقا بالكهرباء بأبوالنمرس

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:09 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
انتدب المستشار أحمد الحريري رئيس نيابة مركز الجيزة الطب الشرعي لتشريح جثتي شابين لقيا مصرعهما صعقا بالكهرباء بمنطقة ابو النمرس، وصرحت بدفنهما عقب انتهاء التشريح.

وأشارت التحريات الأولية التي تسلمتها النيابة أنه أثناء سير شاب بمدينة أبو النمرس بجوار عامود انارة أصيب بصاعق كهربائي وحاول صديقه الذي كان يرافقه جذبه وإنقاذه فأصيب أيضا بصاعق ما أدى لمصرعهما سويا.

كان تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شابين، على الفور انتقلت قوة أمنية ترأسها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة وأشار الفحص والتحري أن المتوفيين أصيبا بصاعق كهربائي جراء سقوط الأمطار ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة حرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
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