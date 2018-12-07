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أخبار العالم

ليبرمان ينشر قائمة بفشل جيش الاحتلال أمام حماس.. صور

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:50 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
سمر صالح
نشر وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل، أفيجدور ليبرمان، عبر حسابه على "تويتر" قائمة بما أسماه فشل جيش الاحتلال خلال فترة رئاسته.

وتتضمن القائمة إن إسرائيل استسلمت أمام "حماس"، وزعم أن الحركة قامت بـ6 عمليات ضد إسرائيل.

وأشار ليبرمان عبر القائمة، إلى أن يوم الثامن من الشهر الماضي، تلقت حركة حماس 15 مليون دولار من قطر، وفي الفترة من 11-13 من الشهر نفسه، أطلقت ما يزيد عن 500 صاروخ وقذيفة من حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، بحسب زعمه.

وتابع ليبرمان أنه في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، اعتقل جهاز الشاباك خلية تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية، كانت تنوي القيام بعمليات داخل إسرائيل، وفي الثالث من الشهر الجاري، أعدمت حماس ستة من عملاء إسرائيل.

واختتم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المستقيل، القائمة التى نشرها بالإشارة إلى أمس وهو يوم السادس من شهر ديسمبر الجارى، قائلا إن حماس تلقت 15 مليون دولار من قطر، كدفعة ثانية من المساعدات، لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
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