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رئيس التحرير
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برلمان

نائب مهنئًا العمال في عيدهم: وقود التنمية وعماد الأمم وسر ازدهارها

ناصر عثمان، أمين
ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع عمال مصر، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والذي تحل ذكراه اليوم الأربعاء، والذي يتزامن مع ما تشهده مصر من بناء وتعمير وإنجازات ضخمة على الأرض في كافة القطاعات.

 

وقال النائب الدكتور ناصر عثمان فى بيان صحفى له، إن العمل هم وقود التنمية في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية المصرية، وهم عماد الأمم وسر ازدهارها، لافتًا إلى أن عمال مصر المخلصين واصلون العمل ليل نهار؛ حباً في الوطن وإيماناً منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج، مشيدًا بالجهود المخلصة التي يبذلها كل عمال مصر في مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، التي تنفذها الدولة في إطار مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل العمل نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة، ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء.

وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن العمال ثروة اقتصادية وعلمية وتقدمية يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن عيد العمال يعد من أهم المناسبات التي ترسخ وتبرز قيمة وقدسية العمل ويؤكد أن العمال هم وقود التنمية والتقدم والازدهار لأى أمة، وهم عصب الاقتصاد وعملية الإنتاج، ولولا عمال مصر وما يبذلونه من جهد ما كان للتنمية أن تتحقق، موجهًا الشكر لكل عمال مصر لكل الجهد، وكذلك القيادة السياسية لحرصها الشديد على توفير حياة كريمة لكل عمال مصر وشعبها الكريم.

 

وأشار النائب الدكتور ناصر عثمان إلى أن الدولة المصرية تعمل، على الدوام، على توفير برامج الحماية الاجتماعية والتي يحرص الرئيس السيسي على زيادة مخصصاتها في كل مناسبة، وكذلك الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والتوسع فى المشروعات القومية والتنموية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، والتنسيق مع القطاع الخاص للانتهاء من إجراءات حماية حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل آمنة، وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن قيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد العمال الشعب المصري مسيرة التنمية القيادة السياسية

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