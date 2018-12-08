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ديني

حكم الشرع في مقاطعة الأقارب بسبب خلاف على الميراث

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:30 ص
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " قطعت اعمامي لانهم اخذوا الميراث بعد مجادلة ومشاحنة معا، ما حكم الشرع في هذه المقاطعة؟". 

وقال "عويضة" في إجابته على السؤال الوارد إليه، إن مقاطعة الأهل والأقارب لذويهم من صلة الرحم لا تجوز شرعا، لافتا إلى المسلمين لا يجب عليهم الوصول إلى حد قطيعة صلة الرحم في المشاكل المثارة بين بعضهم البعض، ذلك لأن المقاطعة كبيرة من الكبائر.

وأضاف أمين الفتوى، أنه من المحزن ان يقاطع الأهل والأصحاب بعضهم البعض بسبب مشاكل في توزيع الميراث وما شابه، مشيرا إلى أن الميراث هو حق لصاحبه لا ندخل فيه المقاطعة مطلقا.
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