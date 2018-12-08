حكم الشرع في مقاطعة الأقارب بسبب خلاف على الميراث

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " قطعت اعمامي لانهم اخذوا الميراث بعد مجادلة ومشاحنة معا، ما حكم الشرع في هذه المقاطعة؟".





وقال "عويضة" في إجابته على السؤال الوارد إليه، إن مقاطعة الأهل والأقارب لذويهم من صلة الرحم لا تجوز شرعا، لافتا إلى المسلمين لا يجب عليهم الوصول إلى حد قطيعة صلة الرحم في المشاكل المثارة بين بعضهم البعض، ذلك لأن المقاطعة كبيرة من الكبائر.



