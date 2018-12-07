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أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:10 م
أحمد فتحي و عمرو
أحمد فتحي و عمرو أديب
هاني حسين
صدم الفنان أحمد فتحي، الإعلامي عمرو أديب، عندما سأله الأخير عن مدى إمكانية حصد نادي الزمالك لـ لقب الدوري الممتاز.

وقال أحمد فتحي، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" هنحاول ناخد الدوري السنة دي، لأنه من الممكن أن تحصل أي فرقة أخرى على الدوري، وده حصل معانا كتير طوال تاريخنا الكروي".

وقاطعه الإعلامي عمرو أديب قائلا:" يانهار اسود كل اللي الزمالك بيعمله ده ولسه هنحاول، ده النادي الأهلي في المركز الأخير".
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