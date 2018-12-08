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أخبار العالم

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز على 1500 متظاهر وسط باريس

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:20 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهري السترات الصفراء في وسط باريس اليوم السبت أثناء احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الفرنسية في تصريحات صحفية إن هناك نحو 1500 محتج في شارع الشانزليزيه فيما ذكرت السلطات أنها ألقت القبض على 127 شخصا بعدما عثرت الشرطة بحوزتهم على أشياء مثل المطارق ومضارب البيسبول وكرات معدنية.

وانتشر نحو ثمانية آلاف شرطي في باريس لمنع تكرار الشغب الذي حدث الأسبوع الماضي حيث أضرمت النيران في سيارات ونهبت متاجر متفرعة من شارع الشانزليزيه وكتبت على قوس النصر عبارات تنال من الرئيس إيمانويل ماكرون.
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