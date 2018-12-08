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رياضة

ميلنر يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي مع ليفربول

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:26 م
جيمس ميلنر
جيمس ميلنر
محمد رشاد
دخل جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، تاريخ الدوري الإنجليزي، بمشاركته اليوم "السبت"، مع الريدز، أمام بورنموث، ضمن المرحلة الـ16 من البطولة.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "إن ميلنر يخوض مباراته رقم 500 بالدوري الإنجليزي، وهو اللاعب الـ13 في تاريخ المسابقة الذي يصل لهذا الرقم، والأول الذي يصل له لاعب مع ليفربول منذ ستيفن جيرارد، عام 2015".

من جانبها، قالت شبكة "أوبتا"، إنَّ "ميلنر، ثاني أصغر لاعب يصل لهذا العدد من المباريات في البريميرليج، وهو بعمر 32 عامًا، و338 يومًا، بعد جاريث باري، الذي وصل له وهو بعمر 32 عامًا، و219 يومًا".
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