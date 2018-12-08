شكري: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش منتدى أفريقيا 2018، حيث تناول اللقاء سُبل دعم التعاون بين مصر والمفوضية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.





وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معربًا عن تقدير مصر لحرص رئيس المفوضية على المشاركة في "منتدى أفريقيا"، الذي بات يمثل حدثًا هامًا على الساحة الاستثمارية والتجارية الأفريقية على المستويين الإقليمي والدولي.





وأعرب وزير الخارجية أيضًا عن تطلعه للتنسيق الوثيق مع رئيس المفوضية خلال الفترة المقبلة على كافة الأصعده، خاصة مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.





وأوضح أن "شكري" استعرض جهود مصر والترتيبات ذات الصلة بالرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل، حيث أشار وزير الخارجية إلى ما توليه القيادة السياسية من أهمية لدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتعزيز البنية التحتية في القارة، فضلًا عن مواكبة التطورات المتلاحقة على صعيد نماذج وأنماط العمل التنموي المستدام، بهدف تحقيق التنمية المنشودة لشعوب القارة الأفريقية.





من جانبه، أشاد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالدور المصري المحوري، مُعربًا عن تطلعه بأن تقوم الدولة المصرية ببذل المزيد من التعاون الوثيق في هذا الشأن.



