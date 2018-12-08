طارق العشري: الخطيب يواجه ضغوطا لأنه يدير أكبر ناد في مصر.. فيديو

تحدث طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود ، عن أخطاء مجلس الأهلي تحت قيادة محمود الخطيب .



وأكد العشري خلال حوار لـ"صدي البلد" ، أن محمود الخطيب يواجه ضغوطا كبيرة لأنه يدير أكبر ناد فى مصر.



وأضاف أنه فى حال حدوث أي تذبذب للفريق الأول تحمل الأخطاء للجهاز الفني واللاعبين ومجلس الأهلي.



وشدد العشري علي أن محمود الخطيب له دور كبير فى ترتيب المنزل والكل يثق في أنه أحد نجوم كرة القدم الكبار ولم يتأخر عن النادي بأي صفقة يحتاجها.

